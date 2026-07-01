Indignación por la calidad y escasez del bolsón invernal del PANE

En la imagen, el paliativo con el que el Gobierno pretende solucionar la pobreza y la falta de empleo. Foto: gentileza.

La llegada de las vacaciones de invierno reavivó una fuerte polémica en torno al Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), la iniciativa con la que el gobierno de Claudio Poggi busca mitigar la fuerte vulnerabilidad social. Lo que debió ser un refuerzo para los días en que los chicos no asisten a los comedores escolares se convirtió en el centro de duras críticas por la baja calidad de los artículos entregados, el uso de marcas desconocidas y la insuficiencia de la asistencia frente a la crisis actual.



Cuestionado desde su arranque por irregularidades y episodios de comida en mal estado, el PANE vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Para este receso invernal, el bolsón oficial consta de apenas 11 productos: un polvo para bizcochuelo, una caja de mate cocido con 25 saquitos, 400 gramos de leche en polvo, aceite de girasol, un kilo de arroz, un frasco de mermelada, un kilo de azúcar, puré de tomate, lentejas, una lata de atún y un paquete de galletitas pepas. Diversos sectores señalan que es imposible pretender que con esta selección se garantice el sustento de un menor en crecimiento durante 15 días.



En la vereda oficial, 'con azúcar que no endulza', el gobernador Claudio Poggi defendió firmemente la gestión del programa a través de un video institucional: "El PANE es una inversión muy grande que hace la provincia en el aspecto nutricional de nuestros niños, y claramente está teniendo impacto en su formación y en el aprendizaje en las escuelas. Desde la semana pasada ya se está dando la entrega de bolsones del PANE invierno para que todos los chicos del sistema público tengan sus alimentos nutricionales. Se trata de un bolsón para cubrir los 15 días de vacaciones".



El cuestionamiento de la gente



Sin embargo, las declaraciones oficiales contrastan de manera drástica con el malestar expresado por los ciudadanos en las redes sociales. Marisol Olguín, trabajadora independiente que percibe un salario mínimo, interpeló directamente al mandatario provincial.



"Le pregunto al señor gobernador si él consume la poca y humilde mercadería que dan y están dando ahora... ¿A su gabinete, a su grupete también la consumen? Porque creo que ni ellos conocen la marca, que no es de segunda sino de tercera mano. Por Dios, qué les costará a ustedes armar un bolsón como corresponde habiendo tanta necesidad... ¿Cómo piensa usted y su gabinete que va a nutrir a un niño de bajo peso de zonas vulnerables, de sectores con pobreza, por ejemplo, con esa escasez de productos? (...) Deja mucho que desear usted en esta gestión del PANE. Con los niños no, con el hambre no, con la necesidad no", publicó en redes sociales.



A la queja por la cantidad se sumaron alertas sobre la composición real de los alimentos. El vecino Maximiliano Pereira advirtió en sus redes un detalle alarmante sobre uno de los componentes principales.



"La leche Superlac es un alimento en polvo elaborado a base de leche de vaca, remarcando que ni siquiera es leche. Esta leche estuvo prohibida en Córdoba y la mayoría de esos productos son hechos en Córdoba. Convirtió a la provincia de San Luis en el patio trasero de su provincia", indicó.



La mirada desde las aulas aporta una gravedad aún mayor al debate. Mabel Becerra, docente de Villa Mercedes, trazó un paralelismo histórico y cuestionó con dureza el valor nutricional y la sensibilidad de la política implementada.



"Esto es lo que el gobierno provincial decidió que alcanza para alimentar a una niñez en crecimiento durante 15 días: (...) Tomate triturado en lugar de una fruta. Mermelada en lugar de proteína. Galletitas en lugar de un plato de comida. Esto, repartido en tres comidas diarias durante quince días, es la respuesta del Estado al hambre infantil en San Luis. No hace falta ser nutricionista para saber que ahí no hay nada de calidad nutritiva (...). Hay, eso sí, dos productos con sello de advertencia sanitaria —exceso de azúcares, exceso de calorías— entregados como si fueran alimento para chicos que ya están en riesgo nutricional. Eso no es asistencia. Es un Estado que mira a los ojos a una familia que tiene hambre y le entrega lo que sobra, lo más barato (...)", repudió.



"El presupuesto del PANE es altísimo. La plata está. Lo que decidieron con esa plata fue esto: crueldad, humillación, no para cuidar a un niño. (...) Yo ya vi esta cara. La vi en los 90, la vi en el 2001. Sé reconocer la crueldad cuando se disfraza de política alimentaria. (...) Si el Estado decidió acompañar, no tiene ningún derecho de ser cruel, porque esa bolsa de mercadería es la crueldad certificada. Ya nadie habla del PANE en las escuelas todos los días porque da muchísima rabia", concluyó la docente.



El descontento social profundiza el debate sobre si estos programas masivos realmente constituyen una herramienta de movilidad y dignidad o si, por el contrario, terminan consolidando la precarización asistencial en los sectores más vulnerables de la provincia.