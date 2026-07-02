¿Hasta cuándo durará la ola de frío?

Si bien el miércoles fue un día muy frío, con nieve y temperaturas que rondaron los 10 grados bajo cero en algunas regiones de la provincia, la ola polar comenzará oficialmente el jueves 2 de julio y se extenderá hasta el sábado inclusive.

Nieve en las zonas más altas, frío intenso en toda la provincia y los chicos con clases normales en las escuelas de San Luis marcarán la jornada previa al último día de actividad escolar. Según la Red de Estaciones Meteorológicas, el jueves habrá heladas generalizadas y temperaturas mínimas de un grado bajo cero de promedio.

En Anchorena se registraron 5 grados bajo cero el jueves a la madrugada y se convirtió en la localidad más fría de la provincia. El Valle de Pancanta (donde hubo nieve), El Amago y Martín de Loyola, con un grado menos, completaron el podio.

Pese al pedido de algunos padres y de diversas agrupaciones docentes para que el Gobierno de la provincia suspenda las clases o adelante las vacaciones de invierno, el Ministerio de Educación informó que las tareas se desarrollarán “con total normalidad hasta el inicio del receso invernal”.

La masa de aire muy frío seguirá el viernes, para cuando se estima una jornada con el cielo cubierto y heladas parciales, aunque el sábado será el día más gélido, debido a que se sumará algo de viento fuerte.

Según un mapa que difundió la Red, el jueves las temperaturas bajo cero se instalarán en toda la provincia y sobre todo en el sur las mínimas serán menos a 5 grados bajo cero. En cuanto a las máximas, solo en el sector del centro este serán superiores a los 11 grados.