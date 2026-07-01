Sosa Herrera asume en Hacienda; Ordóñez pasa a operar desde las sombras

El gobernador Claudio Poggi oficializó un cambio en la estructura de su Gobierno. La contadora María Eugenia Sosa Herrera fue designada como la nueva ministra de Hacienda e Infraestructura Pública de la provincia, en reemplazo de Néstor Alberto Ordóñez. Según el anuncio oficial, la jura formal se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio a las 19:00 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.



Sin embargo, el verdadero trasfondo de la modificación radica en el destino de Ordóñez. Lejos de quedar marginado por el desgaste de una gestión severamente cuestionada por la parálisis absoluta de la obra pública y polémicas transferencias millonarias erróneas, el funcionario saliente se replegará estratégicamente. El Ejecutivo informó que pasará a desempeñarse como asesor en la "coordinación de políticas interministeriales".



En los pasillos de Terrazas del Portezuelo, este movimiento se lee como una jugada clásica del poder: Ordóñez pertenece al riñón de la "Mesa Chica" de Poggi (el denominado grupo LoLa), el núcleo hermético desde donde se digita la alta política y se manejan las principales cajas del Estado. Con su nuevo rol, todo indica que continuará tejiendo poder e influencia detrás de escena, replicando el modelo de armadores en las sombras como Facundo Santarone o Héctor Suárez.



El perfil de la nueva ministra



La funcionaria mantuvo este miércoles una reunión clave con Poggi en su despacho, donde recibió las directivas presupuestarias. Sosa Herrera es contadora pública con más de 20 años de trayectoria en la administración financiera del ámbito estatal y actualmente finaliza una Especialización en Tributación en la Universidad Nacional de Cuyo.

Viene de desempeñarse, desde diciembre de 2023, como directora de Finanzas y Recursos dentro del propio Ministerio de Hacienda, además de estar al frente de la Caja Social y Financiera de la provincia y ocupar la representación alterna ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).



Su currículum en el sector público incluye funciones previas entre los años 2008 y 2015 en la jefatura del Programa Finanzas y Recursos, un paso por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) entre 2015 y 2016, y tareas de control administrativo en el Ministerio de Gobierno entre 2016 y 2017. También registra antecedentes en la Tesorería General de la Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) en el año 2007.