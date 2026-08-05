Abdala, entre Videla y Pringles: el voto que puede marcar su lugar en la historia

Bartolomé Abdala está frente a una de esas decisiones que exceden una sesión del Senado. Una de esas en las que el resultado puede terminar siendo apenas un número, pero el nombre de quien lo define queda escrito.

El senador por San Luis, presidente provisional del Senado, podría tener la llave de un eventual empate mientras Victoria Villarruel esté a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante la ausencia de Javier Milei. Y Abdala ya anticipó que acompañará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional.

Lo dijo en respuesta al obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba. No dejó demasiado espacio para la interpretación: su voto acompañará la iniciativa de Milei y Federico Sturzenegger.

Ahí aparece la historia.

Abdala es puntano. También lo fueron Jorge Rafael Videla y Juan Pascual Pringles. Tres hombres nacidos en la misma tierra, pero ubicados en lugares radicalmente diferentes de la memoria provincial.

En grupos de WhatsApp comenzó a circular una pregunta incómoda: ¿Abdala querrá ser recordado como Videla o como Pringles?

No se trata de parangonar a Abdala con Videla por lo que Videla fue. La comparación no apunta a la dictadura, al terrorismo de Estado ni a los crímenes de lesa humanidad. Videla aparece allí por otro motivo: porque su nombre forma parte de la historia negra de San Luis, de esa parte de la memoria puntana que nadie debería querer reivindicar.

Pringles ocupa exactamente el lugar contrario. Es uno de los grandes nombres del orgullo puntano. El general que cruzó los Andes, combatió por la independencia y terminó convertido en héroe de la historia de San Luis.

Videla y Pringles también son una forma de hablar de memoria.

Y Abdala, si efectivamente termina teniendo que desempatar, tendrá algo que ningún discurso puede esquivar: un voto propio, con nombre y apellido, que quedará registrado.

Después vendrán las explicaciones. Vendrán los argumentos, las justificaciones, los comunicados y las interpretaciones.

Pero el voto quedará.

Por eso la pregunta que circula no es solamente qué hará Abdala.

Es cómo quiere que San Luis lo recuerde.