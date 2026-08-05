Un funcionario municipal villamercedino recuperó las cosas que le robaron

El coordinador del Progama Techo Social de la Municipalidad de Villa Mercedes, Emanuel González, recuperó buena parte de las cosas que le habían robado, aunque todavía no puede encontrar dos teléfonos, un Iphone y un Samsung. “No van a poder usarlos ni venderlos, si me los devuelven yo los voy a ayudar, voy a darles una mano en lo que necesiten. Cero rencor”, escribió en sus redes sociales.

El funcionario fue víctima del robo de varios elementos, pero lo que más le preocupaba era recuperar la mochila de su hijo, un elemento que encontró el miércoles a la mañana luego de recorrer varios barrios de Villa Mercedes.

De todos modos, a González le quedan por recuperar dos teléfonos. Sin embargo, el funcionario se mostró muy agradecido por la ayuda que los vecinos le dieron para recuperar sus elementos. Hubo gente, dijo, que se ofreció a acompañarlo el miércoles a la noche, cuando pasó varias horas dando vueltas por el barrio ATE II.

En su intento de recuperar las cosas, el funcionario social anduvo por los barrios ATE I, Santos Fredes, 828 Viviendas, Dársena y San Antonio. “Busqué en todos los sitios baldíos”, resumió.