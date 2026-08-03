Caso Darío Cuello: piden investigar amenazas tras cuatro días de desaparición

La búsqueda de Darío "Yayi" Cuello mantiene en vilo a Tilisarao. El joven permanece desaparecido desde el viernes 31 de julio, cuando salió de su casa en bicicleta para buscar leña, acompañado por sus tres perros. Desde entonces, familiares, vecinos y efectivos policiales participan de distintos rastrillajes sin que hasta el momento haya novedades sobre su paradero.

Según relató Camila Alaniz, prima del joven, Darío salió de su vivienda alrededor de las 14 o 14.30. Vestía un buzo negro, un pantalón corto y se dirigió hacia una zona rural donde acostumbraba recolectar leña. Horas más tarde, familiares encontraron su bicicleta abandonada junto a una bolsa de leña, pero no había rastros del joven ni de los animales que lo acompañaban.

La aparición de la bicicleta motivó nuevos operativos de búsqueda y, en las últimas horas, la Justicia ordenó un allanamiento en una estancia ubicada en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Según trascendió, durante el procedimiento fueron secuestrados elementos que serán analizados en el marco de la investigación. Hasta el momento, no se informó oficialmente que esos elementos estén vinculados con la desaparición ni que existan personas imputadas en la causa.

Mientras avanza la investigación, la familia sostiene que la desaparición resulta inusual. "No es de andar perdiéndose por días", afirmó Alaniz, quien describió a Darío como una persona de perfil reservado y aseguró que nunca había tenido conflictos.

Los allegados también pidieron que la Justicia investigue amenazas que, según su versión, el joven "habría recibido con anterioridad por parte de un hombre identificado como López". Esa información surge del testimonio de la familia y, hasta el momento, no existe confirmación oficial que establezca una relación entre esas manifestaciones y la desaparición de Cuello.

La angustia de los familiares también se expresó a través de las redes sociales, donde difundieron un mensaje reclamando una búsqueda más intensa y mayor visibilidad para el caso.

"Rogamos por la aparición de Yayi con vida, porque los pobres también merecemos reconocimiento. Nuestra vida no vale menos que la de quienes habitan entre nosotros", señala una de las publicaciones compartidas por familiares y vecinos.

Además del pedido de justicia, el texto cuestiona la escasa repercusión que, según los allegados, tuvo la desaparición de Darío y reclama que no existan diferencias en la atención que reciben los casos según la condición social de las víctimas.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras prosiguen los rastrillajes en la zona rural de Tilisarao. La familia reiteró el pedido para que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Darío "Yayi" Cuello se comunique con la Policía o con la fiscalía interviniente.

Por ahora, la principal incógnita sigue sin respuesta: qué ocurrió con el joven después de salir de su casa para buscar leña y por qué aún no regresó regresó.