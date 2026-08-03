El balneario “El Muro” de Quines está en ruinas

El balneario “El Muro”, uno de los íconos turísticos del norte de San Luis, atraviesa su peor momento. Turistas que visitaron el lugar en los últimos días dejaron su testimonio y documentaron con fotos el estado de abandono total del predio.

"La oscuridad predomina en todo el predio, basura por todos lados", fue lo primero que describieron y que fue publicado en el espacio en Facebook “Quines”.

Pero el mayor impacto se lo llevaron al entrar a los baños. Las imágenes muestran paredes tomadas por humedad y hongos, pintura completamente descascarada y duchas destruidas. En una de las fotos se ve solo el caño quebrado, sin flor de ducha, y las canillas oxidadas.

"Tuvimos la desagradable experiencia de entrar a los baños y nos dio ganas de llorar al recordar el esplendor que supo tener en algún momento", contaron los visitantes.

Para ellos, la desidia invadió a los encargados del mantenimiento. El deterioro es visible en cada rincón y también se nota el vandalismo que sufrió el lugar.

La confitería está cerrada desde hace tiempo, pero con un detalle que llamó la atención. "Se observa una cama en su interior", señalaron, y las fotografías hablan por sí solas. "Se puede ver el deterioro, abandono, y también vandalismo sufrido en ese lugar. Realmente... da mucha tristeza", cerraron.

“El Muro” supo ser un punto de encuentro y de turismo familiar en Quines. Fue reconstruido y jerarquizado tras la inundación del 1° de marzo del 2015. Hoy la postal es de abandono y ruina, justo en una temporada donde la provincia registra los peores números de ocupación de su historia.