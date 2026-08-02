Docentes paran este lunes contra el ajuste educativo: cómo será el acatamiento

En el marco de una jornada de protesta de alcance federal, los gremios docentes de todos los niveles educativos concretarán este lunes 3 de agosto un paro nacional de 24 horas.

La convocatoria, impulsada por CTERA, AMET y federaciones universitarias como CONADU Histórica, busca visibilizar el rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa, el desfinanciamiento de las escuelas técnicas y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otros reclamos salariales.

En la provincia, la adhesión a la medida de fuerza mostrará un escenario heterogéneo. Si bien hay conducciones sindicales que acompañan el reclamo, el impacto en las aulas de los niveles inicial, primario y secundario estará condicionado por el peso de los descuentos salariales por días no trabajados y los ítems de asistencia.

Al respecto, Diego Scriboni, secretario general de ASDE San Luis (sindicato de base de CTERA), explicó la compleja situación del sector en diálogo con medios locales: "Sabemos que en San Luis está complicado para que el docente pueda acompañar el paro. Tuvimos asamblea en Villa Mercedes y muchos estaban de acuerdo, pero en la provincia rigen distintos ítems y más descuentos; es una suma grande y eso hace difícil parar".

El dirigente estimó que el acatamiento será sensiblemente más elevado en el nivel superior y universitario.

Universidad y movilización

En el ámbito universitario, la medida contará con el respaldo activo de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (SIDIU), ambos con presencia en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), además de la Asociación de Docentes e Investigadores (ADOI) en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

Los docentes del sector exigen la convocatoria urgente a paritarias, la recuperación del salario y el cumplimiento de la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En cuanto a las manifestaciones en las calles, aunque en varios puntos de la provincia se perfilan concentraciones para dar visibilidad al reclamo, está confirmada una marcha que tendrá lugar en Villa de Merlo: la "Movilización por la dignidad docente" fue citada para las 18:00 en la Plaza Sobremonte.

Plan de lucha de la educación técnica

Por su parte, desde AMET San Luis reafirmaron el acompañamiento al plan de acción nacional en defensa de las escuelas técnicas y agrotécnicas. La entidad detalló que el paro de este lunes es solo el inicio de un cronograma que incluirá la entrega de documentos institucionales el 6 de agosto (Día de la Educación Agrotécnica), una recolección nacional de firmas el 8 de septiembre y actividades en el marco del Encuentro Nacional de Educación Técnico Profesional en Córdoba durante octubre, con miras al Día del Técnico en noviembre.