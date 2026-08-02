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Tilisarao

Búsqueda desesperada: solicitan el paradero de Darío Bautista Cuello

El joven de 27 años falta de su hogar desde el viernes. La denuncia fue radicada por su hermano en la Comisaría Distrito 23°.

Por redacción
| Hace 3 horas
Cualquier información que ayude a localizar al joven, comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. Foto: gentileza.

La Comisaría Distrito 23° de Tilisarao emitió una solicitud de paradero para dar con el paradero de Darío Bautista Cuello, un joven de 27 años domiciliado en dicha localidad, de quien no se tienen noticias desde la tarde del pasado viernes 31 de julio.

 

 

Según se informó, la denuncia fue presentada en la dependencia policial por el hermano del joven, manifestando que fue visto por última vez alrededor de las 15:00 de ese día.

 

 

De acuerdo con la descripción suministrada por la Policía, Cuello es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color negro.

 

 

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto gris, una remera azul o celeste y zapatillas negras. Además, se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike de color amarillo, con manubrio negro.

 

 

Desde las fuerzas de seguridad solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato o información que pueda aportar a la búsqueda, se comuniquen a la línea de emergencias 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.

 

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