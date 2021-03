Berni confirmó que la búsqueda de Maia se concentrará en la zona de Luján

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró esta noche que a partir de la reconstrucción de los hechos desde la desaparición de Maia Yael Beloso, de 7 años, ubicaron al sospechoso "cerca del zoológico" de Luján, por lo que la búsqueda se concentrará en esa zona, y admitió que "van por el buen camino", pero "tres días atrás".

"Lo que estamos haciendo es una tarea de reconstrucción de todo lo que pudo haber pasado, a partir de que Maia abandonó (Villa) Cildañez. A partir de allí empezamos a reconstruir con una tarea de inteligencia tecnológica, conjuntamente con el gobierno de la Ciudad, y recién, por ejemplo, ya lo ubicamos (al sospechoso) cerca del zoológico (de Luján)", explicó Berni en una rueda de prensa.

En ese sentido, el ministro señaló: "En este momento vamos a concentrar la búsqueda, por diferentes datos recién de inteligencia, que dimos con una persona que aparentemente su relato sería importante, en Lujan".

Por su parte, dijo que la madre de la niña, con quien se reunió esta noche, "recordó que en algún momento de la charla (el hombre) le había dicho a la nenita que la iba a llevar al zoológico".

"Así que empezamos a rastrillar diferentes zonas por distintos tipos de información que vamos obteniendo en la calle, y logramos encontrar una bicicleta, que la madre recién la ve y dice: 'Esta bicicleta es de él", relató el ministro de Seguridad bonaerense.

La bicicleta que los investigadores encontraron este miércoles fue identificada por la mamá de la menor. Foto. Télam.

El funcionario también dijo que a medida que le iban contando a la madre de la niña todos los elementos reunidos en la investigación acerca del recorrido del hombre con su hija, "recordó que era lo que habían hablado (con el sospechoso)", lo que "quiere decir" que van "por ese camino".

Por último, se refirió al hombre que se llevó a Maia, y manifestó: "Yo creo que ni siquiera él tiene la información de que estamos buscándola."

"No estamos hablando de un terrorista, no estamos hablando de un delincuente que pertenece a una banda criminal, estamos hablando de una persona que sobrevive todos los días en la calle, por lo tanto la calle es su ambiente natural, no es un medio que para él es agresivo, se desenvuelve como pez en el agua", señaló el ministro y agregó que la madre de la nena le confirmó que "ni siquiera tiene celular".

Carlos Savanz. El hombre que se llevó a la nena tendría antecedentes.

Maia. Continúa la búsqueda desesperada. Foto: medios.

Télam/LE.