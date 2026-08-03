La frenética búsqueda de Darío Cuello se centra en una estancia

La desaparición de Darío “Yayi” Cuello en Tilisarao tiene todavía unas cuantas puertas por abrir y otras tantas por cerrar. Mientras la Policía parece desconcertada en una búsqueda sin norte, el tranquilo pueblo del Valle del Conlara espera a una respuesta al son de manifestaciones callejeras, las fogatas y la sensación de que algo se perdió, más allá de un joven de 28 años que el viernes a la tarde salió a buscar leña y durante todo el fin de semana no se supo nada de él.

El encuentro, tirada a la vera de la ruta, como de apuro, de la bicicleta amarilla en la que “Yayi” se conducía alimentó algunas esperanzas, pero desvaneció otras. Por ahora, la respuesta de la Policía ante el hecho fue una búsqueda desordenada, numerosa, pero sin los resultados esperados pese a las horas transcurridas.

El operativo de búsqueda tuvo como uno de los espacios posibles la Estancia López, un amplio descampado que fue uno de los primeros sitios apuntados por los allegados a Cuello. Hubo tantas versiones sobre lo que pudo haber sucedido allí que los encargados emitieron un comunicado en el que aseguraron que no se oponen a la búsqueda del joven “siempre que sea llevada a cabo por las autoridades competentes, como la Policía, los Bomberos o los equipos de búsqueda autorizados".

Señalaron además que tienen la intención de colaborar con las autoridades para que el caso se resuelva lo antes posible. En el comunicado, los estancieros informaron sobre “hechos de vandalismo” ocurridos en la estancia que “serán tratados por las vías legales correspondientes”

El domingo a la noche, las versiones de que el joven se encontraría en la Estancia López se hicieron muy fuertes y la familia, los amigos y los allegados de Cuello iniciaron una manifestación hacia el establecimiento rural. Después se concentraron frente a la comisaría del pueblo para exponer su descontento.

La zona que abarca la búsqueda está al sur de Tilisarao, camino a Naschel aunque con límite en Renca, las rutas provinciales 40 y la 8, el dique San Felipe, el paraje El Olmo y los márgenes del río Conlara.