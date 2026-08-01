  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Sabado 01 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Sabado 01 de Agosto de 2026

EN VIVO

Orden desoída

Tenía prohibido acercarse a una mujer, la vio, consultó a la Policía y volvió

El hombre tenía una restricción de acercamiento y cuando vio a la mujer en un comercio de Villa Mercedes, fue a la comisaría a preguntar sobre su situación. Regresó al negocio y terminó condenado a prisión.

Por redacción
| Hace 16 horas

Un joven incumplió una orden judicial que le prohibía acercarse y contactar a una mujer. La Justicia lo condenó a 2 años y 7 meses de prisión efectiva.

 

 

La desobediencia no ocurrió por un encuentro casual y terminó con un joven en prisión. Brian Lucero tenía una orden judicial que le prohibía acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con una mujer. El 24 de octubre de 2024 la vio cerca de un comercio donde se encontraba con un amigo. Ella también advirtió su presencia y luego ingresó a un domicilio.

 

 

Según sostuvo la Fiscalía durante el juicio, Lucero sabía de la restricción. Incluso se dirigió a una comisaría para consultar sobre la situación y, en lugar de alejarse definitivamente, regresó al lugar.

 

 

Para el fiscal de Juicio, Ernesto Lutens, esa secuencia demostró que la conducta fue voluntaria y que el acusado actuó con conocimiento de la orden judicial. Consideró que se trató de una conducta dolosa y provocativa y que el incumplimiento de la restricción constituyó además una forma de violencia psíquica.

 

 

La Fiscalía pidió que fuera declarado autor penalmente responsable del delito de desobediencia a una orden judicial. Solicitó 10 meses de prisión efectiva por este hecho y, al contemplar la condena anterior que tenía en suspenso, reclamó una pena única de 2 años y 10 meses.

 

 

Lucero ya había sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado por los delitos de amenazas calificadas por ser anónimas y resistencia a la autoridad. Entre las reglas de conducta que debía cumplir estaba precisamente la prohibición de acercarse o contactar a la víctima por cualquier medio.

 

 

La defensa, ejercida por Pascual Celdrán, pidió la absolución. Sostuvo que el encuentro no fue voluntario, que fue la mujer quien advirtió su presencia y se aproximó y que no existió una conducta evasiva. También cuestionó que estuviera acreditado el dolo necesario para configurar el delito.

 

 

Sin embargo, la jueza Virna Eguinoa lo declaró penalmente responsable de desobediencia a una orden judicial y revocó la condicionalidad de la condena anterior.

 

 

Así, la pena que hasta ese momento era de cumplimiento en suspenso se convirtió en efectiva. La magistrada lo condenó a 2 años y 7 meses de prisión y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo