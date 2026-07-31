Piden cadenas de oración por Lautaro Britos, el joven quemado en La Ribera

Villa Mercedes no sale de la conmoción tras conocerse los escalofriantes detalles del ataque que mantiene a Lautaro Britos, de 22 años, luchando por su vida en el shock room de un sanatorio local. Con más del 50% de su cuerpo afectado por el fuego y las vías aéreas comprometidas, la angustia de sus seres queridos se volcó masivamente a las calles y redes sociales a través de cadenas de oración para pedir por un milagro.

El violento episodio tuvo lugar cerca de la medianoche en el barrio La Ribera, en momentos en que la víctima se encontraba de visita en el domicilio de una amiga. Hasta esa vivienda se presentó una joven de 20 años —ex pareja de Britos— con la que se habría desencadenado una acalorada discusión.

De acuerdo a las primeras pericias, la sospechosa habría rociado al muchacho con nafta para luego prenderlo fuego, provocando un incendio que rápidamente se propagó por varios sectores del inmueble mientras la víctima buscaba auxilio desesperadamente.

El joven junto a la mujer señalada como la autora del hecho.

Ante el alerta de los vecinos que presenciaron el horror, personal del Sempro asistió a Britos en el lugar y dispuso su traslado de urgencia en ambulancia. En la escena del crimen trabajaron cuadrillas de bomberos para controlar las llamas que afectaron el mobiliario, junto a efectivos de la División Homicidios y la Policía Científica, quienes recolectaron pruebas clave para la investigación.

A las pocas horas del ataque, la Fiscalía ordenó la detención de la joven de 20 años, quien permanece alojada a disposición de la Justicia imputada por el intento de homicidio.

Mientras los peritos intentan reconstruir la secuencia exacta de los hechos, el acompañamiento hacia la familia Britos no se hizo esperar: entre muestras de dolor e indignación, las redes sociales se poblaron de mensajes exigiendo justicia y pidiendo la pronta recuperación del joven agredido.