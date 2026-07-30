Un joven sufrió graves lesiones al ser atropellado por un automóvil

Mucha preocupación hay en la comunidad de Villa Mercedes por el estado de salud de un joven, de 19 años, que lucha por su vida en terapia intensiva del Policlínico “Juan Domingo Perón”, debido a las gravísimas lesiones que le ocasionaron en un accidente de tránsito.

En la intersección de avenida 25 de mayo y calle Estado de Israel, fue embestido por un automóvil y como consecuencia del impacto, le diagnosticaron traumatismo cráneo encefálico, entre otras heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:25, cuando un Fiat Siena blanco conducido por un hombre de 31 años circulaba por la avenida en sentido norte-sur.

La Policía informó que “por causas que son materia de investigación, el vehículo embistió al peatón, quien intentaba cruzar la avenida de oeste a este”.

Los médicos de guardia detectaron que presentaba traumatismo encéfalo craneano grave y una herida cortante en la región parietal izquierda, por lo que quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos para un seguimiento de su evolución.

En el parte de prensa, se detalló que se le realizó el alcotest al conductor y la prueba le arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre.

No obstante, el vehículo quedó secuestrado preventivamente por disposición de la fiscal de turno Gisela Milstein, y se labró un acta de infracción debido a que el automóvil no contaba con seguro vigente al momento del hecho