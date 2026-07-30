Se tirotearon frente al predio deportivo “Pedro Presti”

Corridas, insultos, cruce de disparos y desesperación, es la primera síntesis de un grave episodio que ocurrió en la plena tarde puntana, en calle 25 de mayo en el sector comprendido por el complejo deportivo “Pedro Presti” y el viejo Corralón Municipal de la ciudad de San Luis.

La balacera que fue protagonizada por dos grupos de hombres, trascendió a través de los comentarios de los propios testigos del incidente. Como no hay información oficial de la Policía, se desconoce si dejó heridos y si hay detenidos.

“Se disparaban de ambos lados y la situación generó mucho miedo. Hubo corrida de las personas que ocasionalmente transitaban por la calle o llegaban al predio donde está la pista de atletismo. Muchos buscaron refugios en las viviendas aledañas y otros entraron a los comercios”, relató uno de los testigos que cuando regresaba a su casa de trabajar presenció lo sucedido.

Tras ‘la batalla armada’ intervino el personal de la Comisaría Cuarta, que buscaron en las cámaras de seguridad hogareñas evidencias para solicitar la detención de los revoltosos, que, de acuerdo a consultas efectuadas por El Diario de La República, estarían identificados.

El tiroteo podría encuadrarse como un ajuste de cuentas, que tiene como raíz una gravísima agresión que sufrió años atrás un joven que fue baleado por la espalda y que consecuencia de la lesión quedó discapacitado.

Los testigos señalaron que la alarma que se vivió este miércoles fue grande debido a que ocurrió cerca del horario en que muchos padres van a buscar a sus hijos a la escuela y por una actividad que estaba programada en el complejo “Pedro Presti”.

El predio está rodeado por varios barrios. Entre ellos están el “Amaro Burgos”, el “Juan Carnevale o CGT”, el “Florencio Navarro” y el histórico barrio “Rawson”.