Impensado: doble escándalo por la obra pública sacude a Villa de Merlo

De un lado, el adoquinado que pasa por la casa del intendente. Del otro, una arteria clave interrumpida y plagada de incongruencias. Foto: El Corredor Noticias/Infomerlo.

La administración municipal de Villa de Merlo atraviesa días convulsionados tras quedar en el centro de dos controversias que alimentan el malestar vecinal y la indignación de la oposición.

Por un lado, la asignación presuntamente arbitraria de recursos públicos hacia sectores con beneficios directos para funcionarios; por el otro, la imprudencia financiera de ejecutar trabajos a un ritmo que sobrepasó la disponibilidad real del presupuesto.

El favoritismo en primera persona

La indignación social cobró fuerza en el barrio Francisca Hernández a raíz del inicio del adoquinado sobre la calle H. Z. Morán. Curiosamente, se trata de la única cuadra intervenida en todo ese sector y coincide con el lugar de residencia del intendente interino, Leonardo Rodríguez.

Ante lo que la comunidad percibe como un privilegio desmedido, diversos habitantes rebautizaron la zona con ironía como la "calle Adorni", trazando un paralelismo mordaz con el exfuncionario nacional.

El malestar no tardó en trasladarse al plano institucional. Concejales de la oposición presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo explique qué criterios técnicos y de conectividad fundamentaron priorizar ese tramo por sobre barrios históricos como El Pantanillo, cuyas calles sufren anegamientos severos y quedan completamente intransitables cada vez que se registran precipitaciones.

Los ediles demandan conocer el presupuesto detallado, los costos operativos y el cronograma previsto para las áreas relegadas.

Ilógico: obras que avanzan más rápido que los fondos

A la acusación de favoritismo se le suma una evidente muestra de desmanejo administrativo en el corredor de la calle Héroes de Malvinas y Los Ciruelos. En este punto clave, que alberga una intensa circulación diaria por conectar zonas educativas sensibles, los trabajos de pavimentación quedaron completamente paralizados.

Lejos de tratarse de un inconveniente menor, la propia Municipalidad tuvo que admitir que el ritmo de ejecución de la obra terminó superando la llegada efectiva de las partidas de dinero. Bajo la denominación de una "pausa operativa transitoria", la gestión local dejó al descubierto problemas logísticos, falta de insumos y serios desajustes financieros.

Aunque desde el Municipio justifican la aceleración como un intento de dar respuesta a un reclamo histórico, la decisión expone la falta de previsión al apostar recursos sin contar con el flujo de fondos garantizado.

Cuestionamientos a la prioridad y a la transparencia

La combinación de ambos episodios pone al descubierto una profunda falla en los criterios de priorización urbana y en la administración de los caudales públicos de Villa de Merlo. Mientras se aceleran y completan sectores frente a los domicilios del poder sin explicaciones claras, intervenciones de alto impacto comunitario sufren frenos abruptos por falta de solvencia.

Con el reclamo vecinal en ascenso y el debate abierto en el recinto deliberativo, la gestión municipal enfrenta un escenario incómodo donde las explicaciones técnicas resultan insuficientes para tapar las dudas sobre la idoneidad y la ecuanimidad en el manejo de los recursos de la ciudad.