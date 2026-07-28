“Nunca más familiares”: el reparto de cargos desmiente a Poggi

El lema de la idoneidad y el mérito parece haber quedado sepultado en los pasillos de Terrazas del Portezuelo. Lo que en el discurso de asunción de diciembre de 2023 resonó como una promesa tajante de "nunca más a los familiares en el Gobierno", hoy se enfrenta a un archivo implacable. En silencio y mediante decretos de asignación directa, la administración provincial viene consolidando un esquema donde el principal requisito para acceder a la función pública pareciera ser el lazo sanguíneo o la pertenencia al círculo íntimo del oficialismo.

El descontento no solo crece en la opinión pública, sino también en las propias filas de la administración estatal, donde profesionales de carrera y personas con amplia formación terminan relegadas a roles menores o directamente ignoradas. La devolución de favores políticos y el amiguismo han desplazado la planificación estratégica y las ideas originales. Literalmente, en el mejor de los casos, la gestión es pura copia.

Entre los escándalos que mayor repercusión han tenido en los últimos meses se encuentra el de Candela Escudero, hija de la secretaria privada del Gobernador, quien ejerce como titular de Beneficios Estudiantiles en el Ministerio de Educación entre fuertes sospechas de acomodo institucional. A este antecedente se suma el del hermano de la Secretaria Legal y Técnica, Natalia Carranza, quien desembarcó en el área contable del Boletín Oficial, un segmento bajo la órbita de su propia familiar.

El caso Carbonell

El episodio más reciente que volvió a sacudir la estructura gubernamental involucra directamente a la cúpula de la Secretaría General de la Gobernación. A través del Decreto N° 6398-SGG-2026, con fecha del 17 de junio de 2026, se oficializó la designación de la abogada Paola Romina Carbonell en el cargo de Jefa de Despacho de dicha área.

La controversia escaló de inmediato al constatarse que la flamante funcionaria es hermana de la actual Secretaria General de la Gobernación, Romina Andrea Carbonell, quien no solo avaló la incorporación sino que además firmó y refrendó el propio decreto que beneficia a su familiar directa. El hecho generó duras críticas por la falta de ética institucional y puso de manifiesto cómo la estructura del Estado vuelve a ser utilizada para ubicar a allegados en la nómina salarial provincial, en abierta contradicción con los compromisos asumidos ante la sociedad sanluiseña.

Práctica recurrente: de la familia del Gobernador a los círculos de confianza

Las designaciones de la gestión actual no se agotan en casos aislados, sino que responden a un patrón que abarca desde la propia cúpula del Ejecutivo hasta segundas y terceras líneas del Estado.

Un ejemplo emblemático es el de Victoria Poggi, hija del propio Gobernador, quien ocupa el rol de subdirectora de Personas Jurídicas. En esa misma línea aparecen los denominados "Endeiza boys", una red de hermanos y primos de la alta esfera oficialista que se han asentado en cargos estratégicos del organigrama provincial.

El reparto de beneficios alcanza también a la conducción de áreas deportivas y recreativas. La Secretaria de Deportes, Adelaida “Laila” Muñiz, oficializó el nombramiento de su hermano, Marcos Ignacio Muñiz, como subdirector del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix. De esta forma, otro integrante de esta conocida familia pasó a formar parte de la estructura del Estado y cobrar sueldos del Estado. Los otros son Clemente, Héctor Fernando y Liliana María.

A este entramado se suma la designación del hijo del camarógrafo personal de Poggi, Sergio Nieto —quien además es hijo de la jefa del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli—, encomendado a la administración del Trinquete Modelo y el Velódromo provincial.

La acumulación de estos antecedentes reafirma la percepción interna de que la cercanía al poder pesa fuerte. Nepotismo total.