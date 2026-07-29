Una autocrítica en medio del desastre de la temporada turística

Una nueva temporada de vacaciones de invierno termina con números muy malos para un sector que está golpeado hace ya tres años y las voces empiezan a emerger desde todos los ámbitos contra la inacción oficial. La última visión crítica surgió desde adentro del oficialismo.

Santiago Trobo, ex secretario de Turismo de la Municipalidad de Merlo y hombre fuertemente ligado a la administración poggista, dio durísimas declaraciones en el streaming de “Las cosas como son” en las que desnudó las cifras desastrosas de la temporada. “Teníamos en claro que en la coincidencia con las vacaciones de Buenos Aires íbamos a rondar entre el 50 y el 55 por ciento de ocupación”.

Pero el ex funcionario fue un poco más allá en sus cuestionamientos y señaló a modo de autocrítica que la dirigencia encargada del fomento del turismo en la provincia “no supo madurar al son del mercado turístico nacional e internacional”.

Sin datos oficiales al respecto, dos de las plazas turísticas más importantes de la provincia como Merlo y Potrero de los Funes muestran paisajes desoladores en cuanto a la presencia de visitantes. Trobo reconoció que a esa situación no se llega “solamente por un contexto nacional en donde no hay dinero”.

“Con mucha suerte y mucho viento a favor, vamos a terminar con un 45 por ciento de ocupación hotelera”, concluyó Trobo, quien dejó el cargo de secretario de turismo merlino hace medio año, cuando estaba a punto de comenzar la temporada veraniega.