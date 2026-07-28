San Luis pierde empleo a doble de velocidad: 10 puestos menos por día desde el 2023

La provincia de San Luis acumula una retracción del 6,8% en el empleo privado registrado desde fines de 2023, una caída que duplica el promedio nacional y se traduce en la pérdida de miles de puestos de trabajo formales.

Informes sectoriales y mediciones de mediados de 2026 detallan el impacto de la recesión en el mercado laboral puntano y muestran un deterioro que golpea directo al corazón productivo de la provincia.

En puestos de trabajo destruidos los análisis económicos locales reportan la pérdida de entre 4.417 y más de 8.400 empleos registrados en el sector privado desde el inicio de las actuales gestiones nacional y provincial.

En velocidad del impacto esta contracción sostenida equivale a la destrucción de aproximadamente 10 puestos de trabajo formales por día en esta jurisdicción.

En aumento de la desocupación según el Indec la tasa en el aglomerado Gran San Luis escaló del 1,5% al 2,7%, acompañada por un incremento en la subocupación demandante de empleo.

Los sectores más afectados son los que históricamente sostienen el empleo en San Luis, la industria manufacturera está en crisis porque la provincia tiene una altísima participación fabril en su Producto Bruto del 35,5% y la caída del consumo interno afecta críticamente a las plantas industriales de la región.

La construcción corre la misma suerte y registra una baja interanual superior al 10,5% en trabajadores formales, golpeada directamente por la parálisis de la obra pública y la recesión general.

Al mismo tiempo se consolida una dinámica de precarización laboral, al igual que a nivel país el mercado de trabajo en San Luis atraviesa una transformación regresiva.

En refugio en la informalidad los puestos asalariados de calidad destruidos no logran ser compensados por el empleo independiente, el trabajo informal ha crecido más de un 3,4% consolidando el autoempleo informal como única vía de subsistencia frente al desempleo.

Y en pérdida de poder adquisitivo quienes mantienen su puesto laboral registrado sufren el deterioro del poder de compra, con paritarias del sector privado que muestran un estancamiento real frente a los índices inflacionarios

El diagnóstico es claro: San Luis pierde empleo registrado el doble que el país, se sostiene con changas y el salario no alcanza, mientras la industria que es la base del modelo productivo puntano queda expuesta a la recesión