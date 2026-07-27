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Rally provincial

Enzo Mirábile se quedó con la clasificación general en la fecha de Quines

El piloto de San Martín ganó la Clase N1 y la tabla absoluta tras superar a vehículos de categorías superiores. Facundo Sosa y Matías Varas completaron el podio.

Por redacción
| Hace 1 hora
Enzo Mirábile y su navegante Matías Suárez se quedaron con el triunfo. Foto: gentileza.

Quines fue sede de una nueva fecha del Rally Provincial, competencia que reunió a binomios de San Luis y provincias vecinas a lo largo del fin de semana. La prueba contó con un importante marco de público en el recorrido de las diferentes pruebas especiales del calendario regional.

 

 

El piloto de San Martín, Enzo Mirábile, junto a su navegante Matías Suárez, obtuvo el primer puesto en la Clase N1 y se adjudicó la clasificación general absoluta de la fecha, superando en los tiempos acumulados a vehículos de categorías de mayor potencia.

 

 

En la división N1, el segundo lugar correspondió a Facundo Sosa, mientras que Matías Varas ocupó el tercer escalón del podio.

 

 

Mirábile mantuvo un ritmo constante desde el primer tramo cronometrado, apoyado en la confiabilidad mecánica de su vehículo y la navegación de Suárez, factores que le permitieron liderar los parciales de la competencia.

 

 

Con este resultado en el trazado de Quines, el representante de San Martín sumó su primer triunfo absoluto en el campeonato provincial de rally.

 

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