Polémica en Quines por la aprobación de un polémico balance presupuestario

El área de Cultura y Prensa registró una cifra de $99.717.026,00. El área Social apenas marcó $13.492.277,30. Foto: captura de video.

Hay una fuerte discusión en Quines tras la aprobación de un balance presupuestario correspondiente al período del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026. Una mayoría en el Concejo Deliberante, señalada como adicta a Antonella Macías e integrada por los concejales Daniela Astudillo, Julio Godoy y Rosa Ruiz, aprobó lo que la oposición y los vecinos califican como un auténtico "mamarracho".



Los datos revelados en el resumen de gastos son impactantes y muestran prioridades que han generado una profunda indignación comunitaria. Mientras que el Municipio percibió una Coparticipación Federal de $556.338.609,26, el destino de los fondos públicos quedó bajo la lupa.



La mayor parte de los recursos se destinó, lógicamente, al pago de sueldos, alcanzando una cifra total de $350.897.942,00. Sin embargo, la polémica estalló al comparar las partidas destinadas a las diferentes áreas locales:



Cultura y Prensa: Registró un gasto descomunal de $99.717.026,00.



Área Social: En tiempos sumamente sensibles, el sector de asistencia recibió apenas $13.492.277,30, quedando ampliamente superado por el gasto en prensa y eventos.



Turismo y Deporte: Se le asignó un presupuesto de $6.092.800,00.



La enorme brecha entre lo invertido en propaganda frente a la contención social ha desatado una fuerte ola de críticas en la localidad, apuntando directamente contra la falta de sensibilidad de los ediles que levantaron la mano para convalidar este balance.