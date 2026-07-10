Polémica en Quines por la aprobación de un polémico balance presupuestario
Concejales oficialistas avalaron números que priorizan el área de Prensa por encima de la asistencia social. Los números son reveladores.
Hay una fuerte discusión en Quines tras la aprobación de un balance presupuestario correspondiente al período del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026. Una mayoría en el Concejo Deliberante, señalada como adicta a Antonella Macías e integrada por los concejales Daniela Astudillo, Julio Godoy y Rosa Ruiz, aprobó lo que la oposición y los vecinos califican como un auténtico "mamarracho".
Los datos revelados en el resumen de gastos son impactantes y muestran prioridades que han generado una profunda indignación comunitaria. Mientras que el Municipio percibió una Coparticipación Federal de $556.338.609,26, el destino de los fondos públicos quedó bajo la lupa.
La mayor parte de los recursos se destinó, lógicamente, al pago de sueldos, alcanzando una cifra total de $350.897.942,00. Sin embargo, la polémica estalló al comparar las partidas destinadas a las diferentes áreas locales:
Cultura y Prensa: Registró un gasto descomunal de $99.717.026,00.
Área Social: En tiempos sumamente sensibles, el sector de asistencia recibió apenas $13.492.277,30, quedando ampliamente superado por el gasto en prensa y eventos.
Turismo y Deporte: Se le asignó un presupuesto de $6.092.800,00.
La enorme brecha entre lo invertido en propaganda frente a la contención social ha desatado una fuerte ola de críticas en la localidad, apuntando directamente contra la falta de sensibilidad de los ediles que levantaron la mano para convalidar este balance.
Más Noticias