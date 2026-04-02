Desmienten publicaciones de una campaña de desprestigio

En los últimos días la batería de medios del oficialismo poggista publicaron un artículo contra el concejal de Quines, Sergio “Peteco” Álvarez donde lo ubicaban en una supuesta denuncia por “violencia de género” contra su expareja.

Para cortar de raíz con la mentira, María Belén Fernández salió al cruce de esas publicaciones: “Como mujer, madre y persona directamente aludida en esta publicación, no puedo dejar pasar el daño que generan estas afirmaciones irresponsables y carentes de verdad. Quiero aclarar de manera categórica que nunca he sido víctima de violencia de género por parte del padre de mis hijos, Dr. Sergio Antonio Álvarez, abogado y concejal de Quines. Esas afirmaciones son absolutamente falsas y no solo me afecta a mí, sino también a nuestra familia”, señaló entre otros conceptos en uno de los artículos.

Asimismo, le solicitó al presidente del Concejo Deliberante Emilio Amaya, que opinó y replicó la nota cuestionada, que “mida el alcance de sus dichos, no solo como persona sino como funcionario público porque no se trata de una opinión más: está hablando de situaciones que no pueden utilizarse livianamente ni con fines políticos. Asimismo, le recuerdo que el respeto que reclama para si mismo, es el mismo que debe tener hacia los demás, especialmente cuando sus palabras pueden dañar familias y afectar a menores de edad”.

“Peteco” Álvarez es uno de los más críticos de la gestión de la intendenta quinense Antonella Macías, fundamentalmente el manejo de los recursos municipales, la falencia de los servicios municipales y la inexistencia de un plan de crecimiento de la localidad, entre otras cuestiones. Por estos motivos, se sostiene que todo estos es la raíz del ataque y maniobras de desprestigios que ha sufrido el edil y presidente del PJ de Ayacucho.