Irusta pasó del PJ al poggismo y hoy figura como director con un sueldo jugoso

El tiempo empezó a revelar cuál habría sido el premio político para Francisco "Tengo" Ibar Irusta después de romper con el Partido Justicialista y entregarle al poggismo el control de la Cámara de Diputados. Un recibo oficial conocido en las últimas horas y que se hizo viral, muestra que el exdiputado provincial hoy figura como “Equivalente Director” dentro del Gobierno de Claudio Poggi, con un sueldo neto superior a los 3,1 millones de pesos.

Ibar Irusta fue uno de los legisladores que abandonó al PJ en uno de los momentos más delicados para el peronismo puntano. Su cambio de postura, junto al de otros diputados, resultó determinante para que Alberto Leyes se quedara con la presidencia de la Cámara baja y el oficialismo lograra manejar el Poder Legislativo incluso antes del cambio de mando del 10 de diciembre de 2023.

Aquella maniobra política generó un terremoto interno. Militantes y dirigentes justicialistas denunciaron entonces una “traición” a la voluntad popular y comenzaron a circular versiones sobre supuestos acuerdos políticos, beneficios y promesas para quienes facilitaron el armado legislativo que terminó fortaleciendo al espacio de Poggi antes incluso de asumir formalmente la gobernación.

Ahora, con la aparición del recibo salarial, aquellas sospechas vuelven a tomar fuerza. El documento expone que Ibar Irusta integra actualmente la estructura estatal como director en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero además deja otro dato llamativo: consigna una fecha de alta en el organismo correspondiente a diciembre de 2015, pese a que el dirigente continuó ocupando una banca legislativa hasta fines de 2023.

Dentro del PJ, la difusión del recibo fue interpretada como la confirmación de lo que durante meses se comentó en voz baja: que algunos de los diputados que rompieron el bloque terminaron siendo incorporados a la estructura oficialista luego de garantizarle gobernabilidad anticipada al poggismo.

La votación que permitió el ascenso de Alberto Leyes a la presidencia de Diputados había sido vista como el primer gran movimiento de poder del nuevo esquema político provincial. En aquel momento, el peronismo perdió la conducción legislativa antes incluso de abandonar la Casa de Gobierno. Hoy, con documentos oficiales sobre la mesa, resurgen las preguntas sobre el verdadero costo político de aquella ruptura y sobre los beneficios que habrían recibido quienes decidieron cambiar de bando.