Una ayuda de memoria para Poggi: la falta de norte y la impericia como sello

El gobernador Claudio Poggi parece haber iniciado una etapa de "revisión" de su propia gestión. Desde Villa Mercedes, en su última visita, habló de una nueva Ley de Ministerios para reducir cargos políticos y optimizar recursos, bajo la premisa de la austeridad.



Sin embargo, en este relanzamiento, al mandatario parece faltarle una ayuda de memoria urgente: un norte que le recuerde que los problemas de San Luis no se solucionan solo con organigramas, sino corrigiendo el rumbo de un mandato que, hasta ahora, ha caminado en sentido contrario a las necesidades del pueblo.



El bolsillo y la estabilidad: de los plazos fijos al sueldo en cuotas



Es imposible olvidar que, mientras el trabajador puntano empezaba a sufrir fuerte el impacto de la inflación, la administración Poggi optó por constituir millonarios plazos fijos con fondos públicos.



Esta decisión convivió con el inédito pago de sueldos en cuotas, una medida que golpeó la dignidad de los estatales y rompió el contrato de confianza con sus votantes, apenas en el arranque de su gestión.



Descontrol administrativo y transferencias "fantasma"



La eficiencia que hoy pregona el Ejecutivo se contradice con los bochornos administrativos. Transferencias erróneas por más de $510 millones a la cuenta de una vecina y otros $90 millones enviados a destinos equivocados dejaron al desnudo una falta de rigor profesional que dio la vuelta al país como un ejemplo de mala praxis estatal.



Persecución, ajuste social y un plan alimentario con olor a corrupción



El "cambio" llegó con una ola de despidos masivos y persecuciones ideológicas. El miedo a un "like" en redes sociales se instaló en las dependencias públicas, mientras que cualquier reclamo gremial fue recibido con "palos" y puertas cerradas al diálogo.



En las escuelas, el "Año de la Educación" contrasta con edificios abandonados, salarios de miseria y el escándalo del PANE, donde la comida en mal estado y los negocios de funcionarios mancharon el plato de los chicos. Imposible olvidar el rol de Federico Trombotto.



La obra pública: el motor apagado por capricho



Poggi decidió paralizar la obra pública de forma unilateral. Al alinearse ciegamente con el ajuste de Nación, no solo dejó que los caminos del interior y las rutas provinciales se destruyeran, sino que provocó la pérdida de miles de empleos.



El caso del Autódromo Rosendo Hernández, con obras nuevas que se desarmaron en la primera carrera, es el monumento a la improvisación. Fue un papelón nacional cuando los experimentados pilotos repudiaron la situación.



Escándalos de corrupción y seguridad en crisis



La lista de sombras es extensa.



El caso El Caburé: la desaparición de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares bajo custodia estatal, implicando al ahora ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla; al ex Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza; al asesor Diego Amondarain y al ministro de Gobierno y hermano de Diego, Gonzalo Amondarain (entre otros).



Limpieza de legajos: el cobro de sobornos en la Jefatura de Policía para ascender a efectivos con antecedentes, donde se cobraba hasta $250 mil para el trámite sucio.



Narcotráfico en la cárcel: el allanamiento histórico de Gendarmería en la Penitenciaría Provincial por presunta connivencia oficial con el tráfico de drogas, donde el Gobierno habló de una tarea conjunta pero se trató de un abordaje exclusivo de la Justicia Federal y Gendarmería.



Salud en coma: Hospitales que se llueven, falta de insumos básicos y profesionales sobreexplotados.



Mientras la pobreza y la inseguridad crecen sin freno, el Gobernador opta por el marketing de la austeridad legislativa. San Luis necesita gestión, no solo leyes de ministerios. La memoria es, hoy más que nunca, una herramienta de justicia para los puntanos.

