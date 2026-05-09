El norte de la provincia recibió las primeras nevadas del 2026

Muchos puntos del norte de la provincia recibieron la primera nevada del año entre el viernes a la tarde y las primeras horas del sábado. Merlo, Quines, El Morro, La Toma, La Florida, El Durazno, Estancia Grande, Villa del Carmen, Naschel y Pampa del Tamboreo son algunas localidades que pasaron una noche con un manto blanco.

En el resto de la provincia donde no cayó nieve, el factor fue el intenso frío, que en la mayoría de las localidades alcanzó el bajo cero. La situación había sido advertida por los pronosticadores que ya desde mitad de semana anticiparon la baja de las temperaturas.

La situación continuará el sábado, ya que se espera una jornada en que continúe la baja de las mínimas y permanezca la posibilidad de nieve o aguanieve debido a los cielos nublados que habrá durante toda la jornada. Por la tarde, informó la Red de Estaciones Meteorológicas, la nubosidad irá disminuyendo.

La nieve comenzó a caer en la tarde noche del viernes en El Morro y El Durazno y ya durante la noche, cerca de las 22, se precipitó en otras localidades como Merlo y La Toma. Las redes sociales se inundaron de videos en donde el fenómeno –que se produjo por primera vez en lo que va del año- quedó registrado.