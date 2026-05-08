Ferias y trueque: el refugio de los puntanos para sobrevivir a la crisis y el ajuste

En un contexto de ajuste asfixiante y una parálisis económica que golpea con fuerza a San Luis, la economía popular ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una estrategia de supervivencia. Las ferias americanas, los trueques y los espacios de moda circular florecen en toda la provincia como respuesta directa a una crisis que erosiona el poder adquisitivo de trabajadores y familias por igual.



Uno de los epicentros de este fenómeno es la Feria del Trueque. Aunque su origen se remonta a la crisis del 2001, hoy ha recobrado un sentido elemental. En sus puestos se ofrece de todo: desde artículos de primera necesidad y gastronomía hasta repuestos, electrónica, juguetes y ortopedia. Allí, la distinción entre lo nuevo y lo usado se desdibuja ante la urgencia del bolsillo.



Relatos de la subsistencia



Detrás de cada puesto hay una historia de resistencia. Gustavo, un vecino que alquila una habitación y asiste asiduamente a vender lo poco que le queda, reflejó el drama social: "No puedo llegar ni al 15 del mes. Es muy triste la situación".



Para él, la feria es la única forma de abrigarse; recientemente adquirió una campera con fallas por apenas 5 mil pesos, una cifra impensable en el mercado convencional frente a los rigores del invierno.



La situación se repite en el interior provincial con las ferias americanas. María, madre soltera y empleada doméstica, explicó que estos espacios son el único recurso para vestir a su hija: "Si tengo que comprar nuevo se me hace imposible. Esto me salva".



La moda circular como necesidad



La moda circular, a menudo asociada al cuidado ambiental o a una tendencia estética, hoy es pura necesidad económica.



"A veces hay una idea de que un trabajo de oficina nos exime de la crisis, pero la estoy pasando tan mal como todos. Tengo que estar formal en mi rol, pero no llego con el dinero ni para mínimamente vivir. Uno sobrevive. Sé que hay otros que la están pasando peor. Ojalá esto mejore, pero el egoísmo es más fuerte parece", confesó Raúl, un vecino de la capital que recurre a la ropa usada para conseguir sacos de vestir que requiere su empleo.



Ante una provincia que no muestra indicios de activar el consumo ni generar empleo, la inventiva popular se vuelve la regla. El intercambio de bienes, la venta de artículos en desuso o incluso el desprendimiento de objetos personales preciados son, hoy por hoy, los únicos mecanismos para hacer frente a una realidad que no da tregua.