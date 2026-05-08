Alfonsina, que lucha contra la parálisis cerebral, dejó el respirador

La pequeña necesita de la solidaridad de los puntanos.

“Hoy, Alfon nos ha dado la lección más grande de todas: después de mucho tiempo, ha dejado atrás el respirador”. Con esas palabras, la familia de Alfonsina Silvera Ruiz anunció uno de los avances más esperados en la lucha de la nena contra la Encefalopatía Crónica No Evolutiva.

Alfon, de Villa Mercedes, logró respirar por sí misma tras meses de internación y procedimientos complejos, como una traqueostomía. “Ese aire que hoy entra a sus pulmones por cuenta propia es mucho más que oxígeno; es el sonido de una batalla que está ganando, es la música de la libertad”, expresaron.

Con el mismo impulso, la familia confirmó que ya tiene fecha para viajar a México, donde Alfonsina recibirá su segundo tratamiento con Cytotron, una terapia avanzada que no está disponible en el país.

“Su segundo tratamiento nos espera, y con él, la esperanza de verla seguir avanzando, de verla conquistar cada vez más espacios que la enfermedad intentó quitarle”, señalaron.

Para concretar el viaje, la campaña solidaria "Todos por Alfon" pidió nuevamente el acompañamiento de la comunidad. “Ella tiene la fuerza, pero nosotros tenemos que ser el viento bajo sus alas. No pedimos imposibles, pedimos corazones dispuestos a sumarse a este sueño”.

La campaña, que cobró fuerza en Villa Mercedes a través de peñas, eventos culturales y redes sociales, invita a:

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Alfonsina nació con complicaciones graves, incluyendo un paro cardiorrespiratorio y convulsiones, y desde entonces su familia sostiene una lucha constante por mejorar su calidad de vida. Hoy, cada gesto cuenta para que pueda dar este nuevo paso.