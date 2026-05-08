Dos accidentes similares, con pocas horas de diferencia

De no ser por el cinturón de seguridad posiblemente otras hubieran sido las consecuencias del ocupante de un rodado que el jueves a la noche chocó contra un poste de luz en la avenida Santos Ortiz. El hombre tuvo algunas lastimaduras y fue atendido por personal médico.

El accidente se produjo en los últimos minutos del jueves en la calle que atraviesa de este a oeste la ciudad de San Luis. El automovilista regresaba a El Trapiche cuando perdió el control de su rodado por causas que aún no han sido establecidas y se estrelló contra el poste de una luminaria.

El choque fue a la altura de la estación de servicios Bella Vista y el conductor fue rápidamente atendido por una ambulancia que llegó para darle los primeros auxilios.

Ya en la madrugada del viernes, otro accidente se produjo en la Autopista 25 de Mayo, en cercanías del barrio privado Aguadita del Portezuelo. Según las primeras informaciones, un auto volcó y habría quedado con notables daños materiales.