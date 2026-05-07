No hay locreada en Toro Negro

En los últimos días, a partir de declaraciones de dirigentes del partido “Todos Unidos”, se generó mucha expectativa con respecto a los preparativos de un “Locro Patrio por la Unidad del Peronismo”, previsto para el 24 de mayo en Toro Negro.

Este anuncio generó una serie de rumores y especulaciones sobre la posible participación de las autoridades, dirigentes y militantes del Partido Justicialista de San Luis.

Ante la ola de comentarios que se ha generado, es que un dirigente muy cercano a la conducción del PJ de San Luis y a su presidente Alberto Rodríguez Saá aclaró que “no hay reunión programada y diálogo” con el sector de “Todos Unidos” que encabeza Adolfo Rodríguez Saá.

La misma fuente sostuvo que “es muy difícil que esto se concrete mientras ellos sigan perteneciendo a la coalición con Poggi y por ende con el presidente Milei y Macri”.

Asimismo, el mismo dirigente recalcó que “hay un fuerte malestar” porque quienes están promocionando el denominado “Locro Patrio de la Unidad” están hablando de un lugar que no le es propio ya que al conformar otro partido implicó una renuncia al Partido Justicialista.

A modo de ampliación de esta aclaración, la fuente sostuvo: “Es imposible dialogar mientras ellos pertenezcan al oficialismo provincial que persigue a compañeros, manipula la justicia y mantiene a la provincia en un clima de atraso y pobreza”.

“Y segundo –añadió-, mientras se continúe confundiendo a la gente, en el sentido de decir que pertenecen al justicialismo, lo que no es cierto. Pertenecen al partido Todos Unidos que está en la coalición con el oficialismo. Eso no es peronismo”.