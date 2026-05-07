Trabajadores eventuales del Hotel La Recova denuncian inestabilidad laboral

Aunque la modalidad de trabajo eventual es legal en Argentina, los trabajadores denuncian que esta situación les genera incertidumbre. Foto: internet.

Trabajadores del Hotel La Recova, un establecimiento de 4 estrellas superior ubicado en la localidad, denunciaron la precarización laboral a la que están sometidos bajo la modalidad de contratación eventual. Esta situación, que se extiende desde la apertura del hotel en mayo de 2022, les impide tener estabilidad y previsibilidad sobre su futuro laboral.



"Abre y cierra cuando tiene gente. No hay un cronograma específico, depende de la demanda", explicaron los empleados, quienes son convocados según la ocupación del hotel, principalmente para tareas de limpieza, atención de eventos o refuerzos en temporadas altas.



Aunque la modalidad de trabajo eventual es legal en Argentina, los trabajadores denuncian que esta situación les genera incertidumbre y les impide planificar su vida económica y familiar. "No sabemos cuándo vamos a trabajar, ni cuándo vamos a cobrar. Es una situación muy difícil", afirmaron.



La situación en el Hotel La Recova se suma a otros reclamos gremiales en la zona. Recientemente, ATE San Luis denunció pagos de salarios en cuotas por parte del municipio, lo que refleja un clima de inestabilidad laboral general en La Punta.



Los trabajadores del hotel piden que se les garantice estabilidad laboral y se les brinde un contrato que les permita tener previsibilidad sobre su futuro. "Queremos trabajar en condiciones dignas, con un contrato que nos permita planificar nuestra vida", concluyeron.