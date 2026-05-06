Advierten que el cierre del ministerio afecta al empleo y al desarrollo

La decisión del gobernador Claudio Poggi de borrar del organigrama estatal al Ministerio de Ciencia e Innovación ha generado una onda expansiva de críticas que trasciende la política partidaria. Tanto desde el ámbito académico y técnico como desde la gestión política, las voces de alerta coinciden en un punto: eliminar esta cartera no es solo un recorte administrativo, es un retroceso en la capacidad de la provincia para generar riqueza y trabajo de calidad.



El "hardware" sin "software": la visión de Lucas Gieco



Para el ex subdirector del Registro Civil en Villa Mercedes, Lucas Gieco, la medida confunde ahorro con desmantelamiento. Según el exfuncionario de la actual gestión, la provincia posee las herramientas físicas (la ULP, Laboratorios Puntanos, la ZAL), pero ha perdido la inteligencia que las coordina.



“San Luis ya cuenta con el 'hardware'... Sin embargo, al eliminar el Ministerio, le quitamos el software estratégico; la articulación que hace que esas piezas trabajen juntas”, expresó Gieco a través de sus redes sociales.



El exfuncionario fue tajante al señalar que esta decisión no implica un ahorro real, sino una limitación al desarrollo futuro. "Sin conocimiento aplicado nuestra riqueza se drena. Esta decisión nos limitaría la creación de miles de puestos de trabajo genuinos", advirtió.



La oportunidad histórica en riesgo



Por su parte, el perito informático e investigador Walter Agüero aportó una mirada técnica sobre lo que San Luis pone en juego. Para el especialista, el mundo atraviesa una transformación donde la Inteligencia Artificial y la economía del conocimiento son los únicos caminos para construir una matriz productiva sólida.



Agüero enfatizó que el crecimiento no es fruto del azar, sino de la planificación estatal.



“Las sociedades que comprendieron los momentos de transformación tecnológica lograron crecer... La irrupción de nuevas tecnologías no debe ser interpretada como una amenaza, sino como el punto de partida”, sostuvo.



En su misiva, Agüero enumeró sectores como el desarrollo de software y la ciberseguridad como fuentes de empleo joven que hoy quedan sin un marco institucional claro. “Convertir esa posibilidad en realidad requiere liderazgo, convicción y acción”, sentenció.



Un vacío institucional



La integración de estas visiones deja al desnudo el principal déficit de la medida oficial: la falta de una visión superadora. Mientras referentes formados y personas que conocen la gestión desde adentro piden fortalecer la articulación científica, el Ejecutivo opta por la simplificación de estructuras, dejando a San Luis ante el riesgo de quedar marginada del escenario tecnológico global.