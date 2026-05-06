Un dirigente adolfista cargó contra Poggi y profundizó la ruptura

La convivencia política entre el oficialismo provincial y el espacio de Adolfo Rodríguez Saá parece haber entrado en zona de demolición controlada. O quizá ya ni siquiera controlada. Las declaraciones de Amado Neme, dirigente de Todos Unidos, dejaron al descubierto una fractura que hasta hace semanas se intentaba administrar en voz baja, pero que ahora se verbaliza sin anestesia.

En diálogo con periodistas de San Luis, Neme descargó una batería de críticas contra la gestión de Claudio Poggi y cuestionó desde la situación económica hasta la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

“Yo entiendo que es un gobierno totalmente sin rumbo, sin horizonte, no tiene proyecto”, disparó, sin rodeos. No fue una frase aislada ni un exabrupto: fue el eje de una intervención donde el dirigente expuso, punto por punto, su desacuerdo con el rumbo político de la administración provincial.

Neme también cargó contra el argumento oficial de crisis financiera. Mientras el Gobierno insiste con restricciones presupuestarias y ajustes, el dirigente puso en duda ese diagnóstico y reclamó que cualquier recorte debería estar orientado exclusivamente a recomposición salarial. “Si me dicen que el recorte presupuestario es para aumentar sueldos, estoy totalmente de acuerdo. Si es para otra cosa, no”, planteó.

Pero el capítulo más sensible fue el rechazo frontal a la reforma constitucional. Neme no solo dijo estar “totalmente en desacuerdo”, sino que deslizó que detrás del proyecto existen intereses personales vinculados al futuro político del gobernador.

“Hacer una reforma constitucional por cuestiones personales o ambiciones personales me parece totalmente desactualizado frente a la realidad que se está viviendo”, sostuvo. La acusación pega en el corazón del debate político abierto por Poggi y refuerza una lectura cada vez más instalada en sectores opositores e incluso aliados incómodos.

El dirigente también cuestionó el eventual calendario electoral y rechazó desdoblar elecciones. Propuso, en cambio, una elección unificada nacional, provincial y municipal para evitar —según dijo— someter a la ciudadanía a múltiples convocatorias en un contexto económico delicado.

La entrevista dejó además otra definición de alto voltaje: Todos Unidos impulsa abiertamente una eventual candidatura de Adolfo Rodríguez Saá. Consultado de manera directa, Neme no dudó: “Obvio, nosotros queremos que sea candidato a gobernador”.

La frase terminó de despejar cualquier ambigüedad. Mientras algunos sectores todavía especulaban con una convivencia funcional entre el adolfismo y Poggi, las declaraciones de Neme parecen marcar otra cosa: el regreso de una lógica de confrontación abierta.

Como si faltara una postal más explícita, el dirigente confirmó además la organización de un locro el 24 de mayo con la intención de promover “la unidad del peronismo” y reunir a distintos sectores, incluso se mencionó la participación de autoridades del Partido Justicialista que encabeza Alberto Rodríguez Saá.

En el imaginario político local, la convocatoria funciona casi como una señal de reagrupamiento.

En el oficialismo hace tiempo que crece el malestar con el sector de Adolfo. Del otro lado, ya no parecen interesados en disimular diferencias.

La alianza que alguna vez sirvió para ordenar una transición política hoy muestra grietas visibles. Y Neme, lejos de intentar suturarlas, eligió hacer exactamente lo contrario: golpear donde más duele.