Jeremías necesita una resonancia: su familia pide ayuda para gastos médicos

“Somos los papás de Jeremías”. Con esa sencilla pero movilizante frase, una familia de San Luis inició una campaña de pedidos de ayuda para su hijo de apenas seis meses. El pequeño, que llegó al mundo de forma prematura a las 32 semanas de gestación, atraviesa un complejo cuadro de salud que requiere cuidados extremos y estudios de alta complejidad.



Jeremías cuenta con un diagnóstico de ostomía y, desde su nacimiento, ha debido enfrentar diversas complicaciones médicas que derivaron en internaciones prolongadas. Actualmente, la prioridad de sus padres es avanzar con los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida, lo que incluye la realización de una resonancia magnética para descartar otras patologías.

Datos para participar de la rifa.



La odisea del traslado



Más allá de la angustia por la salud del bebé, la familia se enfrenta a una barrera económica cotidiana: el transporte. Al no contar con un vehículo adecuado, la logística para asistir a los controles se vuelve una complicación extra.



“Tenemos que tomar un remís para ir al hospital y volver. Nos manejamos en moto y él sufre mucho el frío. Son varias cosas”, explicaron sus padres, quienes describieron la dificultad de sostener estos gastos en un contexto económico crítico.



El uso de la motocicleta, su único medio de transporte, resulta imposible dadas las bajas temperaturas y la fragilidad de la salud de Jeremías.



Una luz de esperanza gracias a la difusión



Para solventar los costos de traslados y medicación, la familia lanzó una rifa solidaria. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar, y la visibilización del caso en medios y redes sociales ya comenzó a dar sus primeros frutos.



Horas después de que el pedido se hiciera público, la madre del pequeño compartió una noticia alentadora: gracias a la presión mediática y al apoyo de los vecinos, el sistema de salud otorgó el turno para la resonancia magnética para el próximo 21 de mayo.



“Estamos ofreciendo números de rifa para gastos de Jeremías”, recordaron sus allegados, quienes mantienen activa la colecta para asegurar que el bebé no falte a ninguna de sus citas médicas.



La familia agradeció profundamente el acompañamiento recibido, aunque recordaron que la lucha continúa. El estudio de finales de mayo será clave para definir los pasos a seguir en la recuperación de Jeremías y para que, finalmente, el pequeño pueda superar las secuelas de su nacimiento prematuro.

