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El decálogo de la inoperancia

IV- Crisis disfrazada: el retorno de los valijeros

Los operadores encargados de “comprar voluntades” se vuelven a perfilar en el esquema de la disfrazada crisis. 

Por redacción
| Hace 4 horas
Santarone y Torino, parte de los valijeros.

La supuesta reorganización impulsada por el gobernador Claudio Poggi marcaría el regreso de "la mesa chiquita" y el empoderamiento absoluto del denominado Grupo Lola, que ahora tendría el control total sobre las decisiones económicas de la provincia. 

 


También, en los pasillos de Terrazas del Portezuelo ya resuena el retorno de operadores y "valijeros" como Facundo Santarone, “Nacho” Montero y Héctor Torino, encargados de aceitar los mecanismos de una estructura que busca blindar financieramente al poder central.
 

 

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