X-Actos fantasmas: el creciente rechazo que acorrala al Gobernador

Poggi en una visita a Villa Mercedes. Sin los funcionarios, el cuadro estaría vacío.

Lo que antes eran puestas en escena de una ambición desmedida de poder, hoy se han transformado en postales de la decepción y el hartazgo ciudadano. La indignación y la rabia de los puntanos se traducen en una escasa participación en los actos oficiales, donde la presencia de público genuino brilla por su ausencia.



Para intentar disimular el vacío, el Ejecutivo ha recurrido a una persecución interna feroz: hoy, quienes llenan las sillas son funcionarios obligados bajo amenaza de despido. Esta dinámica de "asistencia por miedo" solo profundiza el ofuscamiento de un Gobernador que ve cómo su peso político se desvanece mientras la realidad le devuelve una imagen de absoluta soledad institucional.



Incluso en Villa Mercedes, la ciudad que alguna vez fue su bastión y predilecta vidriera política, el termómetro social marca niveles de frialdad alarmantes para el oficialismo. Su última visita dejó un saldo de actos pobres y una indiferencia ciudadana que llena de temores a la "mesa chiquita" de Terrazas del Portezuelo.



Poggi ya no puede esconder las preguntas que lo atormentan: sin el fervor de la gente y con una gestión paralizada por la inoperancia, el control que pretende ejercer mediante leyes y purgas ministeriales no es más que una cáscara vacía.



La falta de acompañamiento en el territorio es la señal más clara de un ciclo que, ante la falta de planificación y respuestas, se está agotando mucho antes de lo previsto.

