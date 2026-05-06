Nubarrones en Terrazas: eliminaron la secretaría de Actividades Logísticas

En una nueva muestra de la fragilidad que atraviesa el Gobierno, Claudio Poggi anunció la eliminación de la Secretaría de Actividades Logísticas, una cartera con jerarquía ministerial. La decisión se enmarca en un proceso que ya se cobró el Ministerio de Ciencia e Innovación y que, según fuentes políticas, deja al descubierto que la prometida "convergencia" de fuerzas aliadas ha cedido ante un cierre absoluto de la gestión sobre la "mesa chica" del mandatario.



El anuncio oficial intenta maquillar la crisis política bajo un argumento de austeridad. Según lo informado, las áreas estratégicas de la Secretaría disuelta serán absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, funcionando con apenas el 30% de la planta de funcionarios políticos actual.



El Gobierno asegura que este recorte del 70% de los cargos jerárquicos permitirá "eficientizar" programas y potenciar inversiones, aunque la salida de Luis Pestchanker y su equipo evidencia más un desplazamiento político que una búsqueda de optimización administrativa.

Poggi, en soledad, cada vez más aferrado al grupo LoLa. Foto: ANSL.



Un escándalo que suma conjeturas



La caída de Logística ha disparado un revuelo de especulaciones en los pasillos de Terrazas del Portezuelo. El foco de atención se traslada ahora al Ministerio de Salud, específicamente al Policlínico Regional de Villa Mercedes, hoy bajo la dirección de Berta Arenas.



Los rumores de cambios inminentes crecen ante las versiones que indican que el intendente mercedino, Maximiliano Frontera, busca posicionar a cuadros propios en la gestión del nosocomio, lo que podría desatar un nuevo foco de conflicto territorial.



Mientras se espera que el Gobernador eleve el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Ministerios a la Legislatura, el clima interno es de máxima tensión. A pesar de que el comunicado oficial subraya que la medida no afectará a los empleados públicos y solo alcanza a los cargos políticos, la incertidumbre se palpa en cada dependencia.



Poggi adelantó que continuará evaluando cada estructura funcional durante las próximas dos semanas, lo que mantiene en alerta a todo el gabinete, especialmente a quienes no forman parte del núcleo más duro del poggismo.

