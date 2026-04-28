Asado y charla franca: amigos, dirigentes del PJ y con la calle en agenda

En Tilisarao, en la casa de Jorge “Gato” Fernández, se armó un asado de esos que invitan a quedarse largo rato. La reunión, que también sirvió para cumplir con una juntada pendiente, tuvo clima distendido, risas y una foto que dejó registro de un encuentro con mucho contenido político.

Alrededor de la mesa estuvieron Juan Ramón Aparicio, Gloria Petrino, Hugo "Pepito" Olguín, Héctor "Lalo" Urquiza, Federico Fernández, Jorge "Gato" Fernández y su señora Mónica Ciancia, Alberto Rodríguez Saá, Zulema Rodríguez Saá y Jorge "Gallego" García, entre otros.

Como manda la tradición, la charla arrancó por la familia, el trabajo y el fútbol, con anécdotas que fueron y vinieron. Pero, casi sin darse cuenta, el tema que se impuso fue la realidad de la provincia y el impacto que eso tiene en la gente.

En ese marco, a Alberto le solicitaron algunas sugerencias: qué puede hacer el PJ. La respuesta, en tono sereno, fue clara y giró en: “Andar la calle, ganar la calle, seducir y convencer, porque el peronismo tiene que volver a ser una solución para que San Luis salga de la chatura a la que fue llevada”, resumió uno de los presentes.

Sin formalidades ni documentos, la reunión dejó una postal y una idea dando vueltas. Entre brasas, sobremesa y foto compartida, los dirigentes justicialistas fijaron líneas de acción y de trabajo para lo que resta del 2026 y los desafíos del 2027.