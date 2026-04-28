Felipe tiene 4 años, sus dos piernas operadas y necesita ayuda para costear su tratamiento

Felipe es un niño de Candelaria que, a su corta edad, ya conoce de cerca las dificultades de salud y las intervenciones quirúrgicas complejas. Diagnosticado con Genu Valgo Congénito —una afección en la que las rodillas se inclinan hacia adentro y las piernas se cruzan—, el pequeño atraviesa una etapa clave de su tratamiento.



Tras una cirugía realizada en octubre del año pasado, surgieron complicaciones que obligaron a una nueva entrada al quirófano el pasado jueves 23 de abril, dejando a Felipe con sus dos piernas operadas y en pleno proceso de recuperación.



En diálogo con El Diario de la República, su madre, Camila Varchioni, explicó que la última intervención fue de emergencia debido a que los tornillos colocados previamente se desplazaron, causándole fuertes dolores.

Datos importantes para ayudar a Felipe. Foto: gentileza.



“El jueves pasado le sacaron los clavos de la pierna izquierda porque se le desplazaron, se le corrieron de lugar. Y la otra pierna ya estaba programada para operarse este año, así que el doctor lo ingresó y lo operó de las dos”, relató la mujer sobre el procedimiento realizado.



La situación económica de la familia es sumamente delicada. Camila se encuentra desempleada para poder dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo. “Hace más de dos años que venimos viajando a San Luis todos los jueves. Ahora, con todo esto de que lo operaron de las dos piernitas, él va a necesitar rehabilitación y es todo un gasto el moverlo”, señaló la madre, quien anteriormente solía vender empanadas y cosas dulces para subsistir, actividad que hoy se le dificulta por la demanda de atención que requiere el niño.



Uno de los desafíos más inmediatos es la realización de una resonancia magnética programada para este jueves, además de los constantes traslados desde Candelaria hacia la capital provincial para los controles médicos de rigor.



“Iba al jardín de 4 y se tropezó con una bicicleta; fue un golpe tan sonso, pero empezó con molestias y ahí en la guardia me dijeron que se habían movido los clavos”, recordó Camila sobre el episodio que precipitó la última cirugía.



Ante este escenario, se ha iniciado una cruzada solidaria para colaborar con los gastos de Felipe. Quienes deseen ayudar a que el pequeño continúe con su rehabilitación y pueda acceder a sus estudios médicos, pueden realizar donaciones al alias Camila.977 (Titular: Camila Ornela Varchioni) o comunicarse directamente con su familia al teléfono 2664-956364.



Toda colaboración, por pequeña que sea, representa un alivio para una madre que hoy solo piensa en ver a su hijo caminar sin dolor.

