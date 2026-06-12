¿Hay otro fin de semana largo en junio?

El lunes 15 de junio será feriado en todo el país por el traslado de la fecha festiva del 17 de junio, cuando se recuerda el aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el caudillo salteño. Este año se cumple una década de la instauración de esa fecha en rojo en el calendario nacional.

Como el feriado es movible, se permite adelantar el día no laborable del miércoles al lunes para configurar un fin de semana largo; algo que no sucederá con el próximo feriado del mes.

Es que el otro día festivo en el calendario es el 20 de junio, que cae sábado y por ende muchos argentinos no podrán disfrutarlo como tal. Ese día se celebra el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano y está establecido como inamovible.

La revancha llegará el mes que viene ya que el 9 de julio cae jueves y se estableció el viernes 10 como día no laborable con fines turísticos, aunque en San Luis los chicos estarán de vacaciones de invierno.