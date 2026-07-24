En la puerta de una escuela, le robaron la moto a una alumna

Una adolescente publicó en las redes sociales un pedido para que la ayuden a recuperar la moto que utilizaba para ir a estudiar y que compró con sus propios ahorros.

La Motomel 110 cc negra desapareció a plena luz del día, sin que nadie vea nada, el jueves a la mañana de la puerta de la Escuela Generativa “Estación Recrear”, que está en la esquina de Suipacha y Francia, en Villa Mercedes.

“La dejé con todas las medidas de seguridad, traba y candado, y pese a todas estas precauciones se la llevaron”, dijo Tatiana García en diálogo con El Diario de La República.

Lo que llama la atención es que el ilícito haya pasado inadvertido pese al movimiento que hay en esa zona. El único indicio que puede otorgar una pista del robo está en las cámaras de seguridad de la escuela.

La chica, que concurre al sexto año, comentó que compró la motocicleta con las ganancias que le quedan de la ayuda que le da a su padre en su trabajo.

Quienes puedan ayudar a que recupere la moto, pueden comunicarse al 2657 246937