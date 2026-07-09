La atropellada del gobernador contra una jueza y un fiscal que quedó en “offside”

El armado de la mesa judicial. Los carpetazos. El aparato mediático. Las operaciones de prensa. El sembrado de sospechas de corrupción. La presión. La persecución. La descalificación. Estas son algunas de las “especialidades” y la “artillería” que el gobierno poggista utiliza para avanzar contra todo aquello que no comulga con sus propósitos u objetivos.



Uno de los casos más evidentes de los últimos tiempos es todo lo que hizo y se sigue haciendo para tapar el bochornoso caso de expropiación y sustracción de una millonaria cosecha de maíz del campo El Caburé, situado en el Departamento Dupuy.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y estrategias destructivas, no es descabellado que la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que el propio gobernador Claudio Poggi hizo contra la jueza Cinthia Fernández Paz, tenga estos condimentos que caracterizan a quienes ocupan la administración provincial y aliados.



El fallo de la magistrada en la causa civil por la posesión de “El Caburé”, donde dejó bien en claro que fue un procedimiento “violento y con clandestinidad”, significó un duro revés para el gobierno provincial que a toda costa y cueste lo que cueste intenta tapar el escandaloso caso de “El Caburé”, un hecho sin precedentes porque quienes aparecen involucrados, entre otros, son el denominado ministro de la transparencia, Ricardo André Bazla, y el ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Estado, Victor Endeiza.



Y, como son expertos a generar ambiente, de la noche a la mañana, con una causa que estaba resuelta y en la que se debían fijar honorarios por la demanda que paralizó las obras del Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay, el oficialismo armó una atropellada contra la jueza Fernández Paz en la previa de que se expidiera en la demanda civil en contra de la expropiación de “El Caburé”.

Como veían que se les venía la noche, los adléteres de Poggi salieron con “los tapones de punta” contra la magistrada para atemorizarla y presionarla con la denuncia para la apertura de un Jury, buscando su destitución.



“Esto sin lugar a dudas fue así. Viendo los nubarrones de ‘El Caburé’, un día el gobernador se levantó y le pidió el Jury para meterle presión para que no se expida sobre la causa o no lo haga en el sentido en que lo hizo, al decir que la expropiación fue ilegal y que el maíz es de los productores”, sintetizó un observador judicial y gubernamental.



Esta resolución vino a desnudar el papelón, el bochornoso acto de quienes administran los recursos y destinos de la provincia.



Pero la investigación y la trama sigue. Una de las inevitables consecuencias que se precipitarán será revisar y analizar cada uno de los pasos que dio el fiscal de la causa penal, Leandro Estrada.



“Lo más grosero”, según sostienen las fuentes judiciales, fue que si bien no era competente “de raíz sostuvo, se aferró y fundó que la expropiación había sido legal y que el maíz era del Estado”.



La jueza Fernández Paz dijo, siendo competente, todo lo contrario. La expropiación fue violenta y con clandestinidad y que el maíz pertenece a quienes los sembraron, los productores.



De esta forma, Estrada queda mal parado y cuestionado en su responsabilidad, porque queda atado a las maniobras de Fiscalía de Estado que en cada instancia intentó tapar la causa que entre otros involucrados tiene a tres ministros (Federico Trombotto, Gonzalo Amondaraín y Ricardo André Bazla), al asesor Diego Amondarain, al productor Francisco “Pancho” Anselmi y al ex fiscal de Estado, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza.



Además, Estrada quedó en offside porque también impulsó que apartaran de la causa penal a los abogados querellantes que ahora tienen más herramientas para reclamar por los derechos de los productores.

La otra línea de la estrategia encubridora fue atemorizar y presionar pidiendo el jury contra la jueza Cinthia Fernández Paz.

“El Caburé”, un caso con trascendencia nacional, que compromete, y que tiene muchos protagonistas. Mientras se siguen sumando capítulos al culebrón, la pregunta del millón es ¿dónde está el maíz? Y ¿quién cobró, se quedó y repartió los dos millones de dólares?



El tiempo y la justicia lo dirán.