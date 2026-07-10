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La Punta

Una camioneta volcó tras chocar contra un árbol: la conductora fue hospitalizada

El accidente ocurrió este viernes por la mañana sobre calle 8, a metros de avenida Tobar García. Una mujer de 43 años conducía la Fiat Toro   

Por redacción
| Hace 3 horas

Una mujer de 43 años resultó herida este viernes por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en el que su camioneta impactó contra un árbol y luego volcó.

 

El siniestro se produjo alrededor de las primeras horas de la mañana sobre calle 8, a pocos metros de la avenida Tobar García, en las inmediaciones de la estación de servicio.

 

Según las primeras informaciones, la conductora circulaba en dirección sur-norte a bordo de una camioneta Fiat Toro cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo.

 

Tras desviarse de la calzada, la camioneta chocó contra un árbol y posteriormente volcó. La mujer viajaba sola.

 

Personal de emergencias asistió a la conductora en el lugar y luego fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de las lesiones.

 

Trabajó en el lugar personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del accidente.

 

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