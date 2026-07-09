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Un trío muy rápido

Aprovecharon que trabajaba para robarle la moto

La víctima es una joven empleada de un establecimiento gastronómico vecino a la estación terminal EDIRO, en la ciudad de San Luis. Dos hombres y una mujer le sustrajeron el rodado. 

Por redacción
| Hace 5 horas

A Débora Cenizo, quien trabaja en un restorán que está a poca distancia de la estación de colectivos EDIRO, en la zona este de la ciudad de San Luis, le sustrajeron cuando estaba en su lugar laboral, su medio de movilidad: una moto Zanella RX 150 negra, prácticamente 0 kilómetro.

 

 

De acuerdo a los registros de cámaras de seguridad, el robo fue cometido el martes por dos hombres y una mujer. “A las 18:58 uno de los varones se acercó a la moto y con tres patadas le sacó la traba", dijo la mujer que contó que el hombre se llevó a la rastra a la Zanella hasta que  en la esquina le cortó lo cables para hacerla arrancar.

 

 

"Después, en la zona de la estación de servicios, los vieron pasar a los tres arriba de la moto”, declaró muy dolida por la situación la trabajadora.

 


La Zanella RX tiene muy poco uso agregó Débora en medio de la impotencia y algo de bronca porque justo ese día la había dejado sin cadena, lo que les facilitó el daño a los malvivientes.

 


Con la colaboración de su familia, la dueña del rodado difundió fotos de la moto en las redes sociales y pusieron a disposición tres contactos de celulares para tratar de reunir datos que la ayuden a recuperar la herramienta de trabajo. Son el 2664587663, el 2664360622 y el 2664587741.

 

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