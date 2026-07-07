Robaron motos y autopartes que estaban en un depósito judicial

La delincuencia no tiene límites. Ya no se respetan los lugares que están bajo la custodia de la Policía y de la Justicia. El hecho que puede ser insólito, pero no lo es, fue cometido en un predio judicial situado en Santa Rosa del Conlara donde fueron sustraídas motocicletas que estaban resguardadas por orden del Juzgado Multifuero y, según se desprende, custodiadas por la Policía.

El caso saltó a la luz este martes cuando prensa de la fuerza de seguridad divulgó, con bombas y platillos, que “fueron recuperadas motocicletas y autopartes robadas del depósito judicial de Santa Rosa del Conlara”.

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Según la información oficial, efectivos del Departamento de Investigaciones Concarán, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), recuperaron motocicletas y diversos elementos de interés para una causa por presunto robo calificado en despoblado y en banda, que es investigada por la Justicia de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación comenzó el 30 de junio, luego de que la Comisaría Distrito N.º 25 de Santa Rosa del Conlara solicitara la colaboración del personal investigativo tras constatar que personas desconocidas habían ingresado al depósito judicial del Juzgado y sustraído motocicletas allí resguardadas.

El 4 de julio, las autoridades policiales detectaron un nuevo ingreso al predio, donde se constató el faltante de más rodados.

“Como resultado del relevamiento de cámaras de seguridad, el trabajo de campo y las distintas averiguaciones realizadas, los investigadores lograron recuperar ocho motocicletas, un cuadro de motocicleta y diversas autopartes vinculadas a la causa”, destacó la fuerza.

Asimismo, la investigación permitió identificar a los presuntos autores del hecho: un hombre mayor de edad (la identidad no fue informada) y cuatro menores, todos con domicilio en Concarán. Por disposición de la Fiscalía interviniente, la identidad de los menores se mantiene en reserva.

La causa continúa bajo la intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes para el total esclarecimiento del hecho.