Paredes entre los titulares: ya están los 11 para jugar ante Egipto

A un día del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes volverá a ser titular en el mediocampo de la Selección Argentina y fundamentó la decisión con un contundente análisis futbolístico.

El entrenador resaltó el papel clave que cumple el volante en la estructura del equipo y aseguró que su regreso le aporta una dinámica diferente al juego de la Selección.

Además, habrá otros dos cambios más para el partido por los octavos de final.

Paredes vuelve a ser titular

"Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Con Alexis (Mac Allister) el equipo juega bien y lo ha hecho magníficamente para no ser su posición. Pero el 5 en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Si no hubiera venido lesionado al Mundial, habría sido titular. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien. Encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical", explicó Scaloni.

Las declaraciones del entrenador dejan en claro que Paredes recuperó plenamente su lugar tras superar la lesión con la que llegó al Mundial y que había obligado al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en los primeros partidos del torneo.

Durante su ausencia, Alexis Mac Allister ocupó esa función y respondió con muy buen nivel, algo que el propio Scaloni destacó. Sin embargo, el técnico remarcó que el volante de la Roma es el mediocentro natural del equipo y quien le brinda un equilibrio distinto a la circulación de la pelota.

Con Paredes como eje del mediocampo, Argentina buscará imponer su estilo de posesión y salida limpia desde el fondo en el cruce ante Egipto, un partido decisivo que otorgará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo para enfrentar a Egipto

Paredes volverá a ser titular y reemplazará a Thiago Almada, quien está a un paso de convertirse en jugador de River. La idea es que Paredes por momentos sea una especie de líbero, siendo la salida del fondo del equipo argentino.

Pero no será el único cambio, porque en defensa recuperará la titularidad Nicolás Tagliafico, quien reemplazará a Facundo Medina, algo que no sucedió antes porque el ex lateral de Independiente y Banfield se estaba recuperando de una lesión.

Y arriba será titular Julián Álvarez, relegando del conjunto titular al delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez.

Entonces, el seleccionado argentino mañana formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Agencia NA