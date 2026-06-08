  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Lunes 08 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Lunes 08 de Junio de 2026

EN VIVO

Horror en Córdoba

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

A Soledad la acusan de encubrimiento. Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Por redacción
| Hace 1 hora

Soledad, la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba, fue detenida esta noche por supuesto encubrimiento, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

 

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

 

Andreani, ex pareja de Fassetta, fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba.

 

Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo