"La gente de San Luis la está pasando mal; en WhatsApp están vendiendo de todo"

"La gente de San Luis la está pasando mal". Con esa frase, Priscila Obando, vecina de La Punta, expresó en redes sociales la preocupación que atraviesa a numerosas familias puntanas.

En un audio que se viralizó, Priscila contó lo que ve todos los días en sus estados de WhatsApp:

"Alguien me puede decir qué está pasando en San Luis, que no sé si les pasa a ustedes, pero en los estados de WhatsApp todo el mundo está vendiendo de todo. Me incluyo en la lista, eh?"

Según manifestó, la venta online se volvió una salida ante la falta de empleo:

"No hay laburo y la gente busca qué hacer, qué vender, en qué rebuscársela porque la plata no alcanza, los sueldos son muy bajos y está todo muy caro".

Y describió el "compra y venta" permanente:

"Yo entro a WhatsApp y veo es un compra y venta, el que no vende pan vende productos de limpieza, vende no sé cosas dulces, no sé, de todo".

También apuntó a los salarios del sector público:

"Acá no hay trabajo y el que trabaja, así sea en el municipio o algo, les pagan dos mangos y no alcanza la plata".

El testimonio de Priscila se da en un escenario donde muchas familias recurren a la venta por redes y la economía informal para complementar ingresos. En los últimos meses, grupos de Facebook y estados de WhatsApp de La Punta, Villa Mercedes y San Luis Capital se llenaron de ofertas de comida casera, ropa, productos de limpieza y reventa.

La frase "la gente busca cómo rebuscársela" se repitió en cientos de comentarios a su publicación, reflejando el malestar por el aumento de precios y la pérdida del poder adquisitivo.

Un debate abierto

El posteo de Priscila generó un intenso debate. Vecinos coincidieron en que "los sueldos no alcanzan" y que "vender se volvió el segundo trabajo de muchos". Otros compartieron sus propios emprendimientos como única forma de sostener el hogar.