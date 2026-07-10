El otro San Luis: el recuerdo de Fernando Mancini y los elogios a Alberto Rodríguez Saá

Durante la emisión de su programa en Radio Continental, el reconocido periodista, conductor y locutor, Fernando Mancini, protagonizó un momento de fuerte repercusión al enviar saludos a los oyentes de la provincia de San Luis.



En su intervención, el comunicador repasó con nostalgia y admiración las transformaciones estructurales y culturales que experimentó el territorio puntano durante las gestiones gubernamentales de Alberto Rodríguez Saá.



"Tengo un recuerdo muy lindo", comenzó expresando Mancini al aire, destacando la hospitalidad con la que siempre fue recibido durante sus jornadas de trabajo radial en la provincia. De inmediato, el locutor vinculó ese bienestar con las políticas públicas de la época y manifestó de manera contundente: "Tiene que volver Alberto a ser el gobernador".



Al profundizar en los motivos de su añoranza, el periodista enumeró una serie de hitos que, según sus palabras, posicionaron a San Luis en un lugar de vanguardia. Entre ellos, resaltó la magnitud de los megaeventos culturales como los carnavales, los espectáculos de nivel internacional, y la imponente infraestructura vial. "Los caminos para destacar, rutas todas iluminadas, hospitales, obras que ha hecho", detalló con énfasis.



Mancini también hizo hincapié en el desarrollo turístico y productivo, poniendo como ejemplo el icónico Hotel Potrero de los Funes, el circuito automovilístico y la implementación de avanzados sistemas de riego para el sector agropecuario.



Al rememorar el impacto que generaba el modelo puntano en quienes lo visitaban, el conductor concluyó de forma categórica: "Decían 'estás en otro país'... parecía otro país, realmente".