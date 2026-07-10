Investigan la muerte de una mujer: el caso está bajo secreto de sumario

Autoridades judiciales y policiales de San Luis mantienen una investigación abierta bajo la carátula provisoria de "Averiguación de muerte" tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en una vivienda de calle San Cayetano al 600, en el barrio Las Mirandas de Villa Mercedes.

Por el estricto secreto de sumario y para preservar las líneas de investigación, los organismos oficiales manejan el caso con total hermetismo y no brindaron mayores detalles sobre la escena ni sobre la identidad de la víctima.

“Las Mirandas” es un barrio ubicado en la zona sur de Villa Mercedes. Es una zona residencial de casas bajas, con calles de tierra y pavimento intercalado. En los últimos años tuvo un crecimiento poblacional importante y está cerca de accesos clave de la ciudad. Vecinos del sector manifestaron sorpresa por el hecho y señalaron que no es habitual que ocurran este tipo de episodios en la cuadra.

Sobre el estado actual de la investigación. La causa es llevada de forma coordinada por dos fiscalías: Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Gisela Milstein y Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Niñez y Adultos Mayores, a cargo de Nayla Cabrera Muñoz

Al lugar del hecho acudió personal especializado de la División Homicidios y la médica forense de la policía provincial para recolectar las primeras pistas y huellas dentro de la vivienda.

Ambas fiscalías ya iniciaron el contacto formal y recibieron a los familiares directos de la víctima para brindarles contención y recabar testimonios sobre su entorno.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la causa queda sujeta a dos medidas clave: Los resultados definitivos de las pericias científicas realizadas en la propiedad y el informe final de la autopsia forense, que determinará con precisión médica la causa y la hora del fallecimiento.

Hasta que esos exámenes arrojen certezas científicas, no se dará a conocer la identidad de la joven ni mayores detalles. Desde la Justicia explicaron que la medida busca resguardar la intimidad de la familia y evitar que se entorpezca el avance de la investigación.