La misteriosa “Eugenia” está de los dos lados del mostrador

En uno de sus últimos videos dominicales, el gobernador Claudio Poggi presentó dos productos con la curiosidad de que una de las emprendedoras fue identificada con nombre y apellido (Florencia Cabañez), y la otra simplemente por el nombre de Eugenia.

Muchos pensaron que se trató de un yerro o un olvido producto de los garabatos que el gobernador tenía en un papel desprolijo. Pero después se conoció quién era la tal y misteriosa Eugenia, lo que vino a refrendar las sospechas y manejos poco claro que hay detrás de lo que hace el poggismo.

Resulta que “Eugenia” es integrante de una conocida y tradicional familia de San Luis y su emprendimiento dedicado a la elaboración de condimentos está en Juana Koslay.

Hasta aquí todo bien, Lo cuestionable es que la Eugenia que promocionó Poggi, cuyo apellido evitó exprofeso mencionar, es Eugenia Vergés, coordinadora de la Unidad de Enlace Provincial del Consejo Federal de Inversiones-San Luis.

Es decir, que la responsable del CFI-San Luis está de los dos lados del mostrador: por un lado, es la dueña de un emprendimiento que elabora condimentos agridulces y, en el otro costado, es la encargada de controlar, digitar y ayudar a decidir dónde van los fondos o créditos que baja el Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Como un ruido grande hay, Poggi eludió mencionar su apellido. A lo mejor, porque la coordinadora quedaría mal parada ante la posibilidad que “corriera con ventaja” cuando otorgaron los créditos.

Y el otro detalle que hace pensar que los beneficios quedan en un círculo cerrado es que Sol Puntano le provee la pulpa para que “la misteriosa Eugenia” elabore los condimentos.

Así, con estas ventajas, todo tiene sabor a exquisito.